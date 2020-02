Dekpol Deweloper planuje początek budowy 1. projektu we Wrocławiu na II kw. 2020



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, planuje rozpoczęcie budowy pierwszej wrocławskiej inwestycji w II kwartale br., podała spółka.

"W ramach nowych projektów Dekpol Deweloper planuje wejście na rynek wrocławski. Przygotowywana jest tam pierwsza inwestycja, która dostarczy blisko 350 lokali. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale br. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane na terenie województwa pomorskiego, gdzie deweloper utrzymuje wiodącą pozycję na rynku. Na posiadanym banku ziemi spółka może wprowadzić do oferty ponad 5 tys. lokali liczących ponad 230 tys. m2 PUM" - czytamy w komunikacie.

"Utrzymujemy bogaty bank ziemi, dzięki któremu będziemy mogli dostarczyć szeroką i atrakcyjną ofertę również w perspektywie kolejnych co najmniej kilku lat. Na bieżąco będziemy oczywiście uzupełniać bazę gruntów inwestycyjnych"- dodał prezes Sebastian Barandziak, cytowany w materiale.

Dziś wcześniej spółka podała, że zamierza w tym roku przekazać rekordową liczbę 650 gotowych lokali przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%. Deweloper zakłada także zmianę struktury sprzedaży polegającą na dalszym zwiększeniu udziału apartamentów wypoczynkowych o podwyższonym standardzie przy zmniejszeniu udziału segmentu popularnego.

"Miniony rok oceniamy jako udany. Koniunktura na rynku pozostaje cały czas bardzo dobra. Zakładamy jednocześnie utrzymanie się silnego popytu również w kolejnych okresach. W 2019 r. osiągnęliśmy zadowalające wyniki sprzedażowe, kontynuując rozwój działalności deweloperskiej. Mniejsza sprzedaż w porównaniu do poprzedniego roku wynikała z przesunięcia terminu wprowadzenia do oferty części projektów. Nadrobimy to z nawiązką w najbliższych okresach. Nasza zdywersyfikowana oferta jest dobrze dopasowana do oczekiwań klientów. Realizowane projekty obejmują zarówno budowę osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, jak również pokoi hotelowych" - powiedział także prezes.

W minionym roku Dekpol Deweloper sprzedał na podstawie umów deweloperskich oraz przedwstępnych łącznie 382 mieszkania.

"Charakterystyczne było zwiększenie udziału sprzedaży projektów o wyższym prestiżu i standardzie adresowanych do bardziej wymagających klientów. Średnia wartość lokalu wzrosła w ujęciu r/r o ponad 20%. W wyniku finansowym za miniony rok Dekpol Deweloper rozpozna 490 lokali, których własność została przeniesiona na klientów na podstawie zawartych umów notarialnych" - czytamy dalej.

"W bieżącym roku ukończymy znacznie większą liczbę projektów. Planujemy przekazać klientom klucze do około 650 gotowych lokali o wartości rzędu 320 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%" - dodał Barandziak.

W tym roku planowana jest też sprzedaż 400 nowych lokali. Zakładana jest również modyfikacja struktury polegająca na dalszym zwiększeniu udziału apartamentów wypoczynkowych o podwyższonym standardzie z 14% do 31%. Zmniejszy się z kolei udział segmentu popularnego do 44%, który w 2019 roku stanowił 61% sprzedaży grupy.

Dekpol Deweloper realizuje obecnie projekty deweloperskie na terenie Gdańska i Tczewa. W Gdańsku powstaje Osiedle Zielone, Pastelowe, Foresta, Osiedle Młoda Morena Park II, nowoczesny kompleks apartamentowo–hotelowy Grano Residence oraz Sol Marina. W Tczewie realizowane są kolejne etapy inwestycji Nowe Rokitki, przypomniano.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)