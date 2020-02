MedApp chce pozyskać ok. 2,7 mln zł w ramach oferty publicznej akcji



Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - MedApp rozpoczął ofertę publiczną 4 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 0,67 zł, planuje pozyskać do 2,68 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji pozwolą zwiększyć nakłady inwestycyjne na dalszy rozwój produktów (CarnaLife Holo i CarnaLife System), a także rozszerzyć działania marketingowe związane z ich komercjalizacją. Nowe środki pozwolą również rozpocząć proces certyfikacji FDA w Stanach Zjednoczonych.

Inwestorzy mogą zapisywać się na akcje od 10 do 28 lutego. Minimalny zapis wynosi 3 tys. akcji, podano.

"MedApp z początkiem 2020 roku wszedł w kolejny etap rozwoju. Naszym celem na ten rok jest rozwinięcie produktów oraz zintensyfikowanie działań komercjalizacyjnych. Pracujemy aktualnie nad wersją 2.0 systemu CarnaLife Holo, który będzie wykorzystywał najnowszą generację gogli HoloLens. Nowa wersja systemu będzie rozbudowana o nowe funkcjonalności. CarnaLife System będzie natomiast wzbogacony o kolejne algorytmy - dokładniejsze i bardziej wszechstronne. Część pozyskanego kapitału zostanie również przeznaczona na aktywniejsze działania marketingowe. Zależy nam na tym, aby nasze produkty były dostępne na jak największej liczbie rynków. Wierzę, że w ten sposób przyspieszymy osiągnięcie rentowności" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

W ramach emisji MedApp planuje pozyskać 2,68 mln zł. Zgodnie z dokumentem ofertowym 2 mln zł zostanie przeznaczone na dalszy rozwój produktowy oraz związany z tym wzrost zatrudnienia, a 0,5 mln zł spółka planuje wykorzystać na pokrycie kosztów marketingu, sprzedaży oraz innych działań związanych z komercjalizacją produktów. Pozostałą część, czyli 180 tys. zł, spółka zamierza przeznaczyć na rozpoczęcie procesu FDA, wskazano również.

"Jednym z zadań na ten rok jest osiągnięcie jak największych postępów w procesie certyfikacji FDA. Rozmawiamy z kolejnymi dystrybutorami w Stanach Zjednoczonych. Nasze rozwiązanie cieszy się dużą popularnością, Obecnie nasze rozwiązania mogą być wykorzystywane na terenie w celach naukowo-badawczych. Chcemy, aby CarnaLife Holo oraz CarnaLife System były wykorzystywane do leczenia nie tylko w Europie ale również wśród amerykańskich pacjentów" - dodał Mędrala.

MedApp S.A to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)