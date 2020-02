1 proc. najbogatszych to dość zróżnicowana grupa - od zamożnych profesjonalistów, po miliarderów, których fortuny przewyższają zasoby wielu narodów na świecie. W rożnych regionach świata progi wejścia do tego elitarnego grona znacząco się od siebie różnią.

Żeby należeć do grupy 1 proc. w bogatych w ropę Zjednoczonych Emiratach Arabskich roczny dochód przed opodatkowaniem musi był wyższy niż 900 tys. dol. W Indiach, drugim pod względem liczby ludności państwie świata, aż 13 mln Hindusów kwalifikuje się do grona 1 proc. najbogatszych., a próg przynależności do tej elitarnej grupy kształtuje się na poziomie 77 tys. dol. To 12 razy mniej niż w przypadku szejków z Emiratów. W większości państw rozwiniętych roczny dochód na poziomie od 200 tys. do 300 tys. dolarów daje przepustkę do klubu bogaczy.

W Stanach Zjednoczonych przepaść pomiędzy najbogatszymi a klasą średnią i robotnikami, których dochody w ciągu ostatnich kilku dekad ledwo wzrosły, wciąż się powiększa. Nierówności pogłębiają się nawet w szeregach samych bogaczy z grupy 1 procenta. Obecnie, aby dołączyć do 1 proc. elit w USA, trzeba mieć roczne dochody na poziomie około pół miliona dolarów. Jednak żeby znaleźć się w jeszcze węższym gronie 0,1 proc. najbogatszych, trzeba rocznie zarabiać ponad 2 mln dol. Natomiast próg dla 0,01 proc. wynosi ponad 10 mln dol.

Kapitał 1 proc. bogaczy to łakomy kąsek dla wielu państw. Niektóre kraje dokładają szczególnych starań, aby przyciągnąć do siebie miliarderów i ich bogactwo. Na przykład w Singapurze i Monako zostały wprowadzono specjalne ulgi podatkowe, dzięki którym zamożni mogą żyć i inwestować pod zmniejszonym obciążeniem podatkowym i regulacyjnym.

Jednak w większości krajów politycy za pomocą podatków próbują wyrównać szanse między bogatymi a resztą społeczeństwa. W wielu krajach, w których obowiązuje progresywny podatek dochodowy, najwyższe stawki dotyczą tylko najbogatszej części 1 proc. Ale są też państwa bogate w ropę i gaz, gdzie petrodolarów jest tak dużo, że dochody najbogatszych nie są w ogóle opodatkowane.

Rosnące bogactwo 1 proc. wywołało boom na rynku dóbr luksusowych. Szczególnie widoczne jest to w Chinach. McKinsey & Co. szacuje, że od 2012 roku w Pańskie Środka wydatki na luksusowe produkty, np. biżuterię, akcesoria i zegarki, wzrosły o 47 proc.

