We wtorek zmiany w zarządzie polskiej spółki globalnego koncernu ArcelorMittal zatwierdziła jej rada nadzorcza. Nowym członkiem zarządu firmy został także Tomasz Plaskura, dotychczasowy dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w ArcelorMittal Europe - wyroby płaskie.

Nowy prezes spółki Marc De Pauw rozpoczynał karierę w grupie ArcelorMittal w 1991 r. na wydziale metalurgicznym w Gandawie w Belgii. Jest absolwentem telekomunikacji i elektroniki na uniwersytecie w Gandawie, ukończył także studia MBA. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery - od inżyniera projektu, przez kierownika liniowego, kierownika wsparcia, szefa postępu, po stanowisko dyrektora wydziału produkcji koksu i energii. W 2014 r. stanął na czele biura transformacji południowo-zachodniej części ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie. Od stycznia ub. roku był dyrektorem zarządzającym części surowcowej huty w hiszpańskiej Asturii.

Poprzedni szef ArcelorMittal Poland, Geert Verbeeck, był dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland od roku 2015, a od stycznia ub. roku także prezesem zarządu tej największej w Polsce hutniczej spółki. Zastąpił wówczas Sanjay'a Samaddara, który ustąpił ze stanowiska po blisko 10 latach kierowania koncernem. Samaddar pozostaje szefem rady nadzorczej firmy.

Oprócz De Pauw'a i Plaskury, zarząd Arcelor Mittal Poland tworzą także wiceprezes Czesław Sikorski oraz członkowie: Tomasz Dziwniel, Bogdan Mikołajczyk, Hervé Mouille, Adam Preiss i Tomasz Ślęzak.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce - skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jego skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 tys. osób; kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ok. 7 mld zł. Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w ubiegłym roku 76 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 92,5 mln ton.

>>> Polecamy: Kanadyjska armia chce, by rząd zablokował Huawei dostęp do budowy sieci 5G