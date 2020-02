Przedstawiciel Komisji Europejskiej spotkał się tego dnia w Kijowie z przewodniczącym Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Dmytrem Razumkowem i z wicepremierem Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Dmytrem Kułebą.

"Podkreśliłem ważność kontynuowania prac nad reformami, w szczególności w sferze praworządności i walki z korupcją, które również są kluczowymi dla rozwoju ekonomicznego Ukrainy" - napisał na Twitterze Varhelyi po rozmowach z szefem parlamentu.

Varhelyi poinformował, że rozmawiał z Kułebą o postępach we wdrażaniu reform i o implementacji umowy stowarzyszeniowej. "Musimy pracować razem, by rozwijać gospodarkę Ukrainy i przybliżyć ją do (gospodarki) obecnej w Unii Europejskiej" - podkreślił w mediach społecznościowych.

Komisarz również spotkał się z członkami komisji parlamentarnej ds. integracji Ukrainy z UE, z którymi rozmawiał o wyzwaniach stojących przed ich krajem.

Wizyta przedstawiciela KE w Kijowie potrwa do środy. Varhelyi ma spotkać się jeszcze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Ołeksijem Honczarukiem i szefem ukraińskiej dyplomacji Wadymem Prystajką.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)