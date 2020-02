PKO BP jest gotowy do otwarcia oddziału na Słowacji, czeka na decyzje admin.



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski jest gotowy do otwarcia oddziału korporacyjnego w Bratysławie i oczekuje na decyzje administracyjne, poinformował wiceprezes nadzorujący obszar bankowości międzynarodowej i transakcyjnej Maks Kraczkowski.

"Z punktu widzenia PKO BP podążanie za klientem korporacyjnym jest wpisane w DNA biznesu. Z punktu widzenia oczekiwań akcjonariuszy nasza aktywność międzynarodowa jest podporządkowana rynkowi i wynikom. Jesteśmy na rynku niemieckim, w Pradze, za chwilę będziemy mówić o rozpoczęciu działalności operacyjnej na Słowacji w Bratysławie. Jesteśmy do tego przygotowani od wielu tygodni. Oczekujemy na decyzje administracyjne" - powiedział Kraczkowski podczas konferencji prasowej.

"Jeżeli chodzi o kolejne [zagraniczne] placówki korporacyjne banku jesteśmy cały czas otwarci na propozycje od analityków, z którymi współpracujemy, a w pierwszej kolejności myślimy o kolejnych kilku miejscach, w których obecność by miała uzasadnienie z punktu widzenia rynku i naszego biznesu" - dodał.

W marcu 2019 r. PKO Bank Polski zapowiedział, że będzie obecny z oddziałem korporacyjnym na Słowacji.

W grudniu 2019 r. podawał, że otworzy oddział korporacyjny na Słowacji na początku tego roku i oczekuje, że w ciągu 12 miesięcy pozyska na tym rynku 100 klientów firmowych.

PKO BP otworzył pierwszy zagraniczny oddział korporacyjny w grudniu 2015 r. w Niemczech, zaś kolejny w Czechach - w kwietniu 2017 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)