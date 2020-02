Strategia JSW zakłada ok. 24,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w l. 2020-2030



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na lata 2020-2030 zakłada ok. 24,5 mld zł nakładów inwestycyjnych, podała spółka.

"Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld zł. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW" - czytamy w komunikacie.

Główne cele strategii finansowania działalności to:

- Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi;

- Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)