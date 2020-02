Pekao Leasing ma umowę kredytu na 200 mln zł z ICBC



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) udzieli Pekao Leasing, spółce z grupy Banku Pekao, 200 mln zł kredytu na finansowanie leasingu dla polskich przedsiębiorców, podał bank. Jest to pierwsze finansowanie ICBC dla spółki leasingowej w Polsce.

"Transakcja Pekao Leasing z ICBC była możliwa dzięki budowanej od dłuższego czasu relacji pomiędzy naszymi instytucjami. Liczę, że będzie to podstawa do dalszego rozwoju i zacieśniania współpracy ICBC z Grupą Pekao" - powiedział wiceprezes Banku Pekao Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

ICBC jest największym notowanym na giełdzie bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, wielkości depozytów, zysku oraz wartości marki. ICBC (Europe) Oddział w Polsce rozpoczął działalność w Polsce w 2012 roku. Warszawski oddział jest pierwszym otwartym w Europie Środkowej i koordynuje działalność ICBC w 16 krajach regionu, podano.

"ICBC i Grupę Pekao łączy długoterminowe, sprawdzone partnerstwo. Cieszymy się, że wynikiem naszej dobrej współpracy jest zawarcie umowy kredytowej. Liczymy na możliwość dalszego aktywnego wspierania Grupy Pekao w promowaniu rozwoju polskich przedsiębiorstw" - dodał dyrektor generalny ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce Liu Hongxing.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)