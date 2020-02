"Zakładając utrzymanie obecnego tempa wzrostu, dzięki coraz większym inwestycjom Allegro w pozyskiwanie nowych klientów, rozwój programów lojalnościowych, dostawy i nowe urządzenia sprzedażowe, według prognoz sprzedawcy zwiększą swoją aktywność na platformie i dodadzą 200 tys. Ofert dziennie. Ich łączna liczba ma sięgnąć 200 mln do końca 2020r. Liczba sprzedawców ma wzrosnąć w tym roku o 20%" - podało Allegro w materiałach konferencyjnych.

W 2019 r. sprzedawcy na Allegro dodali 40 mln nowych ofert, co daje w sumie 130 mln (wzrost o 130% r/r). Na platformie działa 140 tys. handlowców. Dynamicznie rośnie szczególnie sprzedaż produktów codziennych, jak zdrowie i uroda czy produkty z tzw. supermarketu. Co miesiąc platformę odwiedza 18 mln polskich użytkowników.

Allegro podało także, że dzięki programowi Smart!, który jest obecnie w 70 mln ofert, klienci zaoszczędzili już 0,5 mld zł na kosztach dostawy.

Prezes Allegro: IPO to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na biznesie

Ewentualna oferta publiczna Allegro to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na systematycznym wzroście jakości usług platformy, poinformował prezes Francois Nuyts.

"O IPO musicie pytać właścicieli Allegro, my jako zarząd koncentrujemy się na systematycznej poprawie doświadczenia naszych klientów i handlowców. Jeśli właściciele zdecydowaliby się, to byłaby ich decyzja, my pracujemy nad codziennym biznesem" - powiedział Nuyts podczas konferencji prasowej.

"Ecommerce w Polsce przyspiesza co roku, a nadal ma znaczącą przestrzeń do wzrostu. Allegro napędza ten wzrost. Inwestujemy w nasz ekosystem, by przekonywać coraz więcej Polaków do kupowania online. W ub.r. zainwestowaliśmy 700 mln zł, aby poprawić obsługę klientów i handlowców. W tym roku dalsze inwestycje pochłoną kolejne 1 mld zł" - dodał prezes Allegro.

Obszary jakie obejmą inwestycje platformy to zwiększanie oferty na platformie i zarządzania najlepszymi cenami, poprawianie jakości dostawy, wyszukiwania, obsługi klienta oraz zwiększanie pozytywnego wpływu Allegro na polską gospodarkę.

Od października 2016 Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.

Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.

