PKP Intercity: Pasażerowie kupili 14,5 mln biletów przez system e-IC w 2019 r.



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Z internetowego systemu zakupu biletów e-IC skorzystało dotychczas 100 milionów pasażerów PKP Intercity, podał przewoźnik. W 2019 roku liczba biletów sprzedanych przez system e-IC wyniosła 14,5 mln.

System, sukcesywnie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności, cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych - w ub. r. spółka sprzedała tą drogą 44% wszystkich biletów, podano.

"Od 2005 roku już 100 mln pasażerów wybrało zakup biletów PKP Intercity przez system e-IC. Tylko w 2019 roku pasażerowie nabyli tą drogą ponad 14,5 mln biletów. Internetową sprzedaż szczególnie upodobali sobie studenci, którzy stanowili aż 26% ubiegłorocznych użytkowników e-IC. Po skorzystaniu z systemu w podróż z PKP Intercity ruszyło wówczas ich niemal 4,5 mln. W 2019 roku największą popularnością wśród użytkowników systemu cieszyły się podróże między Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Trójmiastem. Obecny rok zaczął się równie udanie. Tylko w styczniu zakup biletów przez internetowy serwis PKP Intercity wybrało ponad 1,3 mln pasażerów przewoźnika" - czytamy w komunikacie.

System e-IC umożliwia pasażerom kupno biletów na połączenia krajowe oraz wybrane połączenia międzynarodowe realizowane przez PKP Intercity. Podróżni mogą dokonać zakupu bez rejestracji lub zakładając konto, co jest ułatwieniem dla osób regularnie podróżujących koleją. Pasażerowie mogą nabyć tą drogą bilety w wygodny sposób, zaznaczając przysługującą im zniżkę, wybierając rodzaj miejsca, które ich interesuje, a także zakupić bilety na dodatkowy bagaż czy przewóz psa. Internetowy system sprzedaży oferuje również możliwość zwrotu biletu. Przewoźnik obserwuje stale rosnące zainteresowanie sprzedażą w kanałach zdalnych - za ich pośrednictwem sprzedaje 47% biletów, a system e-IC odpowiada za ponad 90% tych transakcji. To m.in. zasługa kolejnych wprowadzanych udogodnień i funkcjonalności, wskazano również.

"Cieszymy się, że internetowy system sprzedaży spotyka się z rosnącym zainteresowaniem pasażerów. To wygodne rozwiązanie znacznie poprawia komfort podróży, która zaczyna się już na etapie kupna biletu. Za cel na przyszłość stawiamy sobie wprowadzanie kolejnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby pasażerów, również w kwestii wykorzystywanych technologii" - powiedział prezes Marek Chraniuk, cytowany w materiale.

PKP Intercity wprowadziło honorowanie w swoich pociągach aplikacji mObywatel. Bezpłatna publiczna aplikacja oferuje usługę mTożsamość, która w niektórych przypadkach pozwala zastąpić dokument ze zdjęciem. Funkcjonalność w aplikacji mObywatel jest także uznawana przy odbiorze przesyłek konduktorskich i bagażu z przechowalni, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

(ISBnews)