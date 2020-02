Orange Polska obserwuje wpływ koronowirusa na dostawy sprzętu



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska dostrzega wpływ koronowirusa na dostawy sprzętu, poinformował szef rynku masowego operatora Mariusz Gaca.

"Widzimy wpływ koronowirusa na dostawy sprzętu, okazuje się że sporo fabryk komponentów jest ulokowanych w chińskiej prowincji Wuhan. Staraliśmy się to antycypować, nie jesteśmy w sytuacji którą nazwałbym krytyczną. Jednak prawdziwa skala będzie znana dopiero za jakiś czas" - powiedział Gaca podczas konferencji prasowej.

"Jeśli sytuacja będzie się rozwijać kolejne dwa kwartały, to pojawi się problem z dostępnością sprzętu. Natomiast na bieżąco mogą pojawić się pojedyncze niedostępności. Na dziś nie wpływa to na naszą marżowość" - dodał szef rynku masowego Orange Polska.

