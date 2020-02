"W piątek opublikowane będą ważne dane z kraju, czyli inflacja za styczeń i wstępne dane dotyczące PKB w IV kwartale. Spodziewamy się odczytu PKB na poziomie 3 proc. i CPI 4,1 proc. Większa niepewność dotyczy inflacji - część inwestorów liczy się z tym, że może ona być trochę wyższa. Jeżeli odczyt będzie bliżej 4 niż 4,5 proc. to byłby to pozytywny czynnik dla złotego i mógłby chwilowo umocnić go wobec euro. Z drugiej strony CPI powyżej oczekiwań w krótkim terminie byłoby negatywne" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku Marcin Sulewski.

Sulewski spodziewa się, że w nieco dłuższym terminie kurs EUR/PLN będzie nadal poruszał się w wąskim przedziale 4,23-4,28.

W piątek, o godz. 10.00 GUS poda odczyt inflacji za styczeń oraz szacunkowe dane o PKB w IV kwartale 2019 r.

Konsensus PAP Biznes zakłada, że inflacja w styczniu wyniosła 4,2 proc. rdr., a PKB w IV kw. 2019 r. wzrósł o 3,0 proc.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności rosły o około 4 pb na całej długości krzywej, a dochodowość papierów 10-letnich przekroczyła 2,20 proc.

"Rentowności krajowych SPW od początku tygodnia dość wyraźnie rosną, a nasz rynek radzi sobie słabiej niż Bund, który pozostaje blisko lokalnych minimów. Z perspektywy piątkowych danych wydaje się, że odczyt CPI będzie ważniejszy. Inflacja bliższa 4 proc. może umocnić krajowe obligacje. Jeżeli okaże się jednak powyżej oczekiwań, to krajowe 10-latki, po wyznaczeniu w czwartek nowego lutowego szczytu mogą iść w kierunku 2,25 proc." - powiedział Sulewski.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,619 proc., a niemieckich -0,383 proc.