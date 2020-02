Oferta Mirbudu za 164,7 mln zł wybrana do budowy drogi w woj. dolnośląskim



Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum spółek Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) oraz Mirbud, warta 164,7 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na "Budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule 'zaprojektuj i wybuduj'", podał Mirbud.

"Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)