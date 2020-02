Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,2 proc. do 2.115,29 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 57.895,19 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 4.058,17 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,9 proc. do 12.932,96 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 659 mln zł, z czego 557 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął powyżej czwartkowego zamknięcia, po czym przez większość sesji poruszał się w wąskim, ok. dziesięciopunktowym trendzie bocznym. Indeks wybił się z tego trendu w dół ok. 15.30, naśladując zachowanie niemieckiego DAX-a i amerykańskiego S&P500.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki – wzrosty wystąpiły jedynie na Węgrzech, gdzie indeks BUX zyskał 0,8 proc., czemu towarzyszył również spadek kursu EUR/HUF o ok. 0,5 proc.

DAX wzrósł 0,08 proc., a S&P500 zwyżkował 0,16 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Dino Polska – o 2,9 proc., CCC – o 2,5 proc. i PGE - o 2,0 proc.

Cena PGE była najniżej od początku notowań energetycznej spółki na giełdzie.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CD Projekt – o 2,3 proc., PKN Orlen – 1,9 proc. i Orange – 1,8 proc.

Kurs CD Projekt był najwyżej w historii.

PKN Orlen odwróci w jednostkowym raporcie za 2019 rok część odpisów aktualizujących wartość inwestycji w grupę Orlen Lietuva w kwocie około 1 mld zł - kwota powiększy jednostkowy wynik finansowy Orlenu, ale nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku EBITDA za 2019 rok.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Work Service – spadek o 6,7 proc., Monnari – o 5,4 proc. i Mabion – o 4,8 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje MDI Energia – wzrost o 8,5 proc., Medicalghoritmics – o 6,5 proc. i Newagu – o 5,8 proc. Zwyżkował także kurs Benefit Systems – o 1,7 proc.

Kurs MDI Energia zwyżkował przy najwyższym od grudnia 2018 roku obrocie.

Cena Newagu niemal wyrównała historyczne maksimum z grudnia 2014 i marca 2015 (24,40 zł).

Benefit Systems powrócił powyżej okrągłego poziomu 1.000 zł, na którym ostatnio był kwotowany w lipcu 2018 roku. (PAP Biznes)