MKOl otrzymał nieoficjalnie informację od WHO, że „nie ma żadnych planów awaryjnych dotyczących odwołania lub przeniesienia igrzysk” - poinformował Coates.

Organizatorzy "będą w stanie zapewnić, że olimpiada przebiegnie w sposób bezpieczny dla sportowców i publiczności" - powiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z przewodniczącym komitetu organizacyjnego igrzysk Yoshiro Morim.

Dr Mike Ryan, czołowy ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych, zapytany w piątek o tokijskie igrzyska, powiedział, że WHO jest w stałym kontakcie z MKOl, jednak zaprzeczył, by udzielane były jakiekolwiek zalecenia dotyczące imprezy.

„Nie udzieliliśmy MKOl porad dotyczących olimpiady w taki czy inny sposób i nie zrobimy tego. Nie jest rolą WHO, by odwoływać jakiekolwiek wydarzenie” - powiedział Ryan. „Jest to decyzja krajów-gospodarzy i organizatorów” - dodał.

Podkreślił również, że rolą WHO jest pomoc techniczna dla organizatorów w przeprowadzeniu dokładnej oceny ryzyka związanego z wydarzeniem.

17-dniowe igrzyska w Tokio mają rozpocząć się 24 lipca. Japonia zapowiedziała w piątek, że zintensyfikuje testy i kontrole po potwierdzeniu pierwszego zgonu z powodu Covid-19 i potwierdzeniu nowych przypadków zakażeń. W Japonii potwierdzono dotychczas 41 zakażeń w kraju i 218 wśród pasażerów wycieczkowca Diamond Princess, który przechodzi kwarantannę w pobliżu Jokohamy.

„Nigdy nie ma zerowego ryzyka podczas imprez masowych” - powiedział Ryan dziennikarzom w środę. Jak ocenił, większość imprez może się odbyć, jeśli organizatorzy i lokalni urzędnicy ds. ochrony zdrowia zastosują odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

Rozprzestrzeniająca się epidemia nowego koronawirusa, której epicentrum to chińskie miasto Wuhan, spowodowała już odwołanie niektórych międzynarodowych wydarzeń sportowych, w tym turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w boksie i badmintonie, które miały się odbyć w Chinach.