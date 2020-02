Grupa Wielton zarejestrowała w Rosji 1 025 pojazdów w 2019 roku



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Grupa Wielton zarejestrowała w Rosji 1 025 szt. pojazdów w 2019 roku, co stanowi ponad 1% wzrostu r/r, poinformowała spółka. Wielton podał także, że w minionym roku odnotował wysoką sprzedaż na rynku ukraińskim oraz że posiada w bieżącym roku dobrze wypełniony portfel zamówień na zabudowy wywrotkowe.

Poziom rejestracji pojazdów w Rosji przełożył się na 3,2% udziału w rynku rosyjskim. Rekordowym miesiącem pod względem udziału w rynku był styczeń ubiegłego roku - 4,3%. Dzięki temu Grupa Wielton odnotowała awans wśród producentów z ósmego na siódme miejsce, poinformowano.

Na rynku ukraińskim spółka Wielton Ukraina, należąca do grupy, sukcesywnie umacnia swoją pozycję. Grupa poinformowała, że posiada znaczny portfel zamówień od czołowych producentów na zabudowy wywrotkowe.

"W poprzednim roku uzyskaliśmy satysfakcjonujący poziom sprzedaży pomimo przewidywanych spadków na skutek podniesienia opłat utylizacyjnych. Rosja oraz Ukraina są dla Grupy Wielton jednymi ze strategicznych rynków. Na tych rynkach działamy już od dawna i jesteśmy postrzegani w tych krajach jako europejski dostawca rozwiązań premium dla branży transportowej oraz lider technologiczny. Wierzymy, że rynek wschodni w dłuższej perspektywie będzie się rozwijał w sposób podobny do rynków europejskich, dlatego w nadchodzących latach chcemy promować produkty zbliżone cechami do produktów oferowanych właśnie w Europie, nie zapominając o lokalnych wymaganiach i uwarunkowaniach biznesowych" - powiedział dyrektor komercyjny Wieltonu Andrzej Mowczan, cytowany w komunikacie.

Grupa Wielton jest obecna na rynkach wschodnich od 2000 roku. Posiada spółki handlowe m.in. w Rosji i na Ukrainie. Dodatkowo w 2012 roku Wielton uruchomił montownię naczep i zabudów w miejscowości Szeremietiewo pod Moskwą. Powstają w niej zabudowy wywrotkowe na podwoziach dostarczanych przez czołowych producentów, a także naczepy wywrotki, naczepy kurtynowe oraz zestawy kubaturowe montowane z części dostarczanych z macierzystego zakładu w Wieluniu.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

