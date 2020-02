"Jest to zarówno robocza hipoteza, jak i realne zagrożenie" - powiedział Veran rozgłośni France Info, pytany o to, czy istnieje możliwość, że epidemia koronawirus stanie się pandemią.

Zapewnił, że Francja jest przygotowana na wszystkie scenariusze, a jej system opieki zdrowotnej jest w dobrej kondycji i dobrze wyposażony.

Urzędujący zaledwie od niedzieli minister Veran poinformował, że we Francji czterech pacjentów, u których zdiagnozowano koronawirusa, pozostaje w szpitalu. W zeszłym tygodniu we Francji na koronawirusa zmarł 80-letni chiński turysta. Jest to pierwszy przypadek śmiertelny COVId-19 w Europie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pandemia to rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie.

W poniedziałek ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Mike Ryan pytany, czy epidemia jest pandemią, odparł: "Prawdziwym problemem jest to, czy obserwujemy skuteczne przenoszenie (wirusa) poza Chinami, a w chwili obecnej tego nie obserwujemy".

W niedzielę 16 lutego Veran zastąpił na stanowisku Agnes Buzyn, która ogłosiła, że będzie startować w wyborach na mera Paryża z ramienia rządzącej partii prezydenckiej LREM. Pierwsza tura wyborów lokalnych we Francji wyznaczona jest na 15 marca, a druga na 22 marca.

