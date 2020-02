Komunikat wydano po spotkaniu poświęconym zapobieganiu rozprzestrzenienia się nowego koronawirusa w Rosji.

Zawieszenie jest tymczasowe i nie dotyczy podróżujących tranzytem.

Z powodu epidemii koronawirusa Rosja zamknęła odcinki swej granicy z Chinami na Dalekim Wschodzie i wprowadziła ograniczenia w przekraczaniu granicy z Mongolią. Władze zawiesiły też wydawanie wiz roboczych i turystycznych dla obywateli Chin.

Od 3 lutego rosyjskie koleje państwowe wstrzymały kursowanie pociągów do Chin. Nie latają tam również rosyjskie linie lotnicze z wyjątkiem największego przewoźnika - Aerofłotu. Wykonuje on rejsy wyłącznie do Pekinu, Szanghaju, Kantonu i Hongkongu.(PAP)

