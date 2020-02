Ferrum ma umowy ramowe na dostawy rur dla Grupy Isoplus za ok. 21 mln zł netto



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Ferrum zawarło z Isoplus Fernwärmetechnik Ges.m.b.H z siedzibą w Hohenbergu (Austria), Isoplus Fernwärmetechnik G.m.b.H z siedzibą w Sondershausen (Niemcy) oraz Isoplus Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) trzy odrębne umowy ramowe, których przedmiotem jest dostawa na rzecz firm z Grupy Isoplus rur stalowych, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość umów wynosi ok. 21 mln zł netto.

"Umowy ramowe dotyczą współpracy w zakresie dostaw ww. produktów emitenta na rzecz grupy Isoplus na rynek austriacki, niemiecki i węgierski w okresie do sierpnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Dostawy będą realizowane na podstawie indywidualnych zamówień potwierdzanych przez Ferrum.

"Grupa Isoplus stanowi dla emitenta jednego z kluczowych odbiorców produktów wytwarzanych przez Ferrum, a zawarcie ww. umów może stanowić w ocenie spółki istotny czynnik w zakresie możliwości kontynuacji wzrostu sprzedaży na rynki Unii Europejskiej w bieżącym roku" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)