NCBR uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada pod nazwą NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program, podało NCBR. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca br.

Działanie jest bezpośrednim efektem listu intencyjnego podpisanego przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz poprzedniego gubernatora stanu Nevada Briana Sandovala.

"Celem przedsięwzięcia jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada poprzez akcelerację na rynku amerykańskim - przy wykorzystaniu instytucji i związanych z nimi mentorów ze stanu Nevada - wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych. Oczekiwanym rezultatem inicjatywy jest doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej" - czytamy w komunikacie.

Działanie jest adresowane do startupów, czyli młodych firm technologicznych - przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze technologicznym o krótkiej historii działalności prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których data wpisu do właściwego rejestru jest nie krótsza niż 6 miesięcy. Startup może mieć w szczególności formę spółki kapitałowej. Do udziału w działaniu mogą przystąpić jedynie ci przedsiębiorcy, którzy w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie Regulaminu Działania nie uczestniczyli w żadnym z etapów w krajowym lub zagranicznym konkursie, programie albo innym działaniu realizowanym we współpracy ze stanem Nevada.

Premiowane będą te startupy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada, jak np. technologie wodne, systemy autonomiczne, inteligentne miasta, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa, podkreślono.

Te spośród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Najlepszych 30 startupów otrzyma zaproszenie do udziału w dwóch pierwszych dniach Bootcamp Warsaw w Warszawie (30-31 marca 2020 r.). Będą uczestniczyć w warsztatach, konsultacjach i spotkaniach mentoringowych z uznanymi w środowisku startupowym trenerami. Następnie z grona 30 firm wyłonionych zostanie 20, które wezmą udział w trzecim i czwartym dniu Bootcampu (1-2 kwietnia 2020 r.). Tam w mniejszych grupach będą pracować z trenerami z Polski i Nevady. Kulminacją Bootcamp Warsaw będzie Demo Day (9 kwietnia 2020 r.), podczas którego przedstawiciele 20 start-upów wygłoszą tzw. elevator pitches i odpowiedzą na pytania jurorów. Najlepszych 10 startupów, podzielonych na dwie grupy, w czerwcu i lipcu 2020 r. poleci do Nevady.

"To pilotażowe działanie kierujemy do młodych, ambitnych polskich przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju, chcących zaistnieć na rynku amerykańskim. Wierzę, że dzięki temu nowemu doświadczeniu będą oni mogli dostosować swoje pomysły biznesowe do wymagań rynku Nevady, co zaowocuje otwarciem działalności za oceanem i pozyskaniem nowych funduszy. Szkolenia w ramach Bootcamp Warsaw oraz właściwy proces akceleracji już w Nevadzie pomogą im rozwinąć i zweryfikować strategie w relacjach z potencjalnymi inwestorami z kraju i zagranicy" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w materiale.

Proces akceleracji w Nevadzie zrealizuje Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, we współpracy m.in. z Polsko-Amerykańską Izbą Handlową w Nevadzie, Nevada Institute for Autonomous Systems, Waterstart, StartUp NV, Adams Hub, UNLV International Gaming Institute, Work in Progress, Ozmen Center for Entrepreneurship, Economic Development Authority of Western Nevada, Las Vegas Global Economic Alliance, Reno Sparks Chamber of Commerce, Vegas Chamber of Commerce czy UNR InNEVation Center.

"Nie wszyscy wiedzą, że Nevada to prężne centrum uniwersytecko-biznesowe, a KGHM Polska Miedź S.A. dysponuje tu największą kopalnią odkrywkową miedzi w Stanach Zjednoczonych. Młode polskie firmy mają znakomite pomysły na biznes i potrzebują tylko trochę wsparcia, żeby zaistnieć na obcych rynkach. A w Nevadzie mamy osoby, które naprawdę potrafią takiego wsparcia udzielić. Współpracujemy z najlepszymi, doświadczonymi w akceleracji firm partnerami, o czym przekonali się polscy przedsiębiorcy z województwa lubelskiego. Niektórzy z nich już rozpoczęli swoją działalność w Nevadzie. Z wielką nadzieją czekamy więc na innowacyjne startupy z całej Polski" - podsumował dyrektor ds. handlu międzynarodowego w Biurze Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego Paweł Pietrasieński.

(ISBnews)