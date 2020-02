Dom maklerski Piper Sandler Cos. prognozuje, że akcje producenta aut osiągną cenę 928 dol., co oznacza wzrost o ponad 27 proc. w stosunku do jej poprzedniej wyceny na poziomie 729 dol. W ciągu ostatnich czterech miesięcy akcje Tesli zyskały ponad dwukrotnie, w zeszłym roku niemalże się potroiły. Obecnie zbliżają się do poziomu 887 dol., który poprzednio osiągnęły na początku lutego.

Już w styczniu Piper podnosił dwukrotnie swoje prognozy dotyczące wzrostu cen akcji Tesli. Analitycy opierali się przy tym na potencjale wzrostu firmy w Chinach.

Firma Muska zaczęła dostarczać klientom z Państwa Środka swoje sedany Model 3 (zresztą wyprodukowane w Chinach) w poprzednim miesiącu, czyli rok po tym, jak rozpoczęła budowę produkującej je fabryki. W zeszłym roku Tesla dostarczyła na globalny rynek rekordową liczbę 367,5 tys. samochodów.

Dobre perspektywy dla wartości giełdowej Tesli wróżą też analitycy Morgan Stanle i Stanford C. Bernstein.

>>> Polecamy: Mądry minister po szkodzie, czyli prywatyzacyjny błąd [OPINIA]