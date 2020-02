"Jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej wersji programu czyste powietrze. Dzisiaj program czyste powietrze, który znakomicie pomaga w obniżeniu niskiej emisji, emisji w mieszkalnictwie, jest krytykowany zwłaszcza z uwagi na kwestie dotyczące dotacji, że wymagają one długiego okresu rozpatrywania. Chcemy to wszystko zdecydowanie uprościć" - powiedział Zyska.

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie zajmował się głównie dotacjami, natomiast w zakresie pożyczek chcemy zaprosić do współpracy banki, które będą wspomagać i rozpatrywać wnioski. Uproszczenie będzie polegało na tym, że zastąpimy sprawdzanie dokumentów finansowych oświadczeniami potencjalnych beneficjentów. Później przy ewentualnej weryfikacji, to służby skarbowe będą mogły analizować, czy były to zgodne z prawdą oświadczenia" - dodał.

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. ogólnopolski program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z szacunkowo ok. 3 mln jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Realizacja programu jest zaplanowana na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.

>>> Czytaj też: Via Baltica coraz bliżej. Za kilka tygodni rusza budowa pierwszej części obwodnicy Łomży