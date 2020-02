Grupa PZU wybuduje biurowiec we Wrocławiu do połowy 2022 roku



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Grupa PZU wybrała firmę Warbud na generalnego wykonawcę biurowca, który powstanie przy ul. Oławskiej 35 we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2022 roku.

Komercjalizacją powstałej powierzchni biurowo-usługowej zajmie się firma CBRE, a inwestorem całości jest Tower Inwestycje - spółka z Grupy PZU. Budynek stanie na działce, na której od 1970 roku znajdował się biurowiec PZU, który ze względu na stan techniczny został rozebrany w 2017 roku, poinformowano.

Budowa nowego budynku rozpocznie się 24 lutego br.

"Gdy podejmowaliśmy decyzję o wybudowaniu nowego budynku, zależało nam przede wszystkim na jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. To odzwierciedla się zarówno w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, ale również chociażby w zaprojektowaniu przestrzeni dla rowerzystów. Architektura budynku, który powstaje na działce przy ul. Oławskiej połączy ze sobą elementy nowoczesności oraz tradycji, przy okazji nawiązując do pobliskiej zabudowy. Zadbaliśmy o to, aby pod każdym względem było to dobre miejsce do pracy" - powiedział prezes Tower Inwestycje Wojciech Dębski, cytowany w komunikacie.

W zaprojektowanym biurowcu szczególny nacisk położono na zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w tym systemów oszczędzania energii i wody, zielone dachy czy miejsca parkingowe ze stacjami ładowania dla samochodów o napędzie elektrycznym. Dodatkowo inwestor przewidział w projekcie infrastrukturę dla osób korzystających z rowerów, w tym prysznice, szatnie, suszarnie, a także samoobsługową stację rowerową, podano również.

W biurowcu zostanie zastosowany system kontroli dostępu, ochrona i monitoring 24h, automatyka budynkowa BMS (Building Management System) oraz "zasilanie dwustronne" budynku wraz z rezerwą miejsca na generator. W pomieszczeniach biurowych zostaną zastosowane m.in. trójszybowe selektywne zestawy okienne, akustyczne podwieszane sufity oraz energooszczędne oświetlenie LED, czytamy dalej.

Powstający biurowiec będzie miał 7 kondygnacji naziemnych oraz 3 podziemne z ponad 140 miejscami parkingowymi. Łączna powierzchnia najmu brutto (ang. GLA) wyniesie ok. 14 056 m2, podkreślono.

"Cieszę się, że to właśnie firma Warbud została wybrana do realizacji tego projektu w ścisłym centrum Wrocławia. W przeciągu ostatnich 30 lat oddaliśmy do użytku aż 500 obiektów. Jako generalny wykonawca, bierzemy odpowiedzialność za każdy etap budowy. Chcę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby obiekt przez nas wybudowany stał się wizytówką Wrocławia" - powiedział dyrektor Regionu Południe w firmie Warbud Grzegorz Koprowski, również cytowany w komunikacie.

"We Wrocławiu powstaje teraz około 128 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Tylko w 2019 roku, na rynek trafiło ponad 140 000 m2 takich biur. To imponujące dane, które potwierdzają bardzo duży potencjał stolicy Dolnego Śląska. Najemcy cały czas poszukują projektów takich, jak ten realizowany przez Tower Inwestycje" - dodał szef wrocławskiego biura CBRE Paweł Boczar.



Tower Inwestycje to spółka celowa Grupy PZU, która powstała w 1998 roku. Przedmiotem jej działalności jest lokowanie wolnych środków finansowych w obrębie działalności inwestycyjnej i deweloperskiej w zakresie budowy nieruchomości komercyjnych. W przyszłości spółka planuje zarządzać i administrować nieruchomościami.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. PZU jest notowane na GPW od 2010 r.

