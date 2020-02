Rzecznik ZUS przekazał, że w 2020 r. emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę zwiększono im od marca emeryturę lub rentę, a także dowiedzą się o przyznaniu i wypłacie w kwietniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. trzynastki.

"Po przeanalizowaniu kosztów zdecydowaliśmy, aby obie ważne dla naszych świadczeniobiorców informacje znalazły się w jednym liście. Wysyłkę listów rozpoczniemy w kwietniu" – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zapewniła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do waloryzacji i do wypłaty trzynastych świadczeń. "Nad tymi zadaniami pracujemy od wielu miesięcy" – zaznaczyła prezes ZUS.

W tym roku waloryzacja ponownie będzie procentowo-kwotowa. Znaczy to, że emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc., ale z gwarancją minimalnej podwyżki. Podwyżka dla emeryta wyniesie przynajmniej 70 zł brutto, pod warunkiem że pobierał dotychczas minimalną gwarantowaną emeryturę albo wyższe świadczenie.

O co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto.

Od marca wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura wyniesie od marca 1200 zł, co oznacza podwyżkę o 100 zł. Otrzymują ją osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna i renta socjalna od marca również będą wynosić 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł, co oznacza podwyżkę o 75 zł. Wszystkie wartości brutto.

W ZUS waloryzacja obejmuje: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja dotyczy świadczeń przysługujących na 29 lutego 2020 r.

Z kolei "trzynastki" będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Trzynaste świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2020 r.

>>> Czytaj też: Zarabiamy więcej. Płace w firmach wzrosły w styczniu o 7,1 proc.