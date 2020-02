W pięciostopniowej skali największych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej barierom tym przedsiębiorcy przyznali noty powyżej 4. - wskazano w badaniu przeprowadzonym przez PIE na próbie 1050 przedsiębiorstw w IV kwartale 2019 r.

Wśród dziesięciu barier o największym znaczeniu firmy wymieniły: cztery systemowe (uciążliwość kontroli, niestabilność przepisów, przewlekłość postępowań i nieelastyczne prawo pracy); trzy kosztowe (oprócz kosztów zatrudnienia i podatków także rosnące koszty zakupu materiałów do produkcji); po jednej ogólnogospodarczej (niepewność sytuacji gospodarczej), popytowej (konkurencja ze strony przedsiębiorstw krajowych) i podażowej (trudności w pozyskaniu nowych pracowników).

"Najbardziej zróżnicowane oceny dotyczyły trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników i przewlekłości postępowań sądowych, natomiast oceny dwóch głównych barier (koszty zatrudnienia i podatki) były mniej zróżnicowane wśród przedsiębiorców" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Z kolei w przypadku krajów strefy euro największą barierę działalności stanowi dostępność wykwalifikowanej siły roboczej - wskazali eksperci PIE, powołując się na badanie SAFE Europejskiego Banku Centralnego. "W zależności od wielkości przedsiębiorstwa na ten czynnik zwróciło uwagę od 28 proc. do 32 proc. firm" - czytamy. "Istotnym problem" dla 21-25 proc. firm jest natomiast znalezienie klientów, a między 10 proc. a 15 proc. wskazuje na problemy ze sprostaniem konkurencji, przepisy prawne utrudniające funkcjonowanie na rynku oraz na koszty pracy.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

>>> Polecamy: Które polskie branże najbardziej bazują na działalności badawczo-rozwojowej?