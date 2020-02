Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Paweł Strączyński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. Rada nadzorcza czasowo delegowała Radosława Woszczyka do pełnienia funkcji członka zarządu.



"21 lutego 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie pana Pawła Strączyńskiego w sprawie rezygnacji z upływem dnia 23 lutego 2020 r. z pełnionej przez niego funkcji wiceprezesa zarządu. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach" - czytamy w komunikacie.



Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, na podstawie której z dniem 21 lutego 2020 r. oddelegowała członka RN Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, ale nie dłużej niż na okres trzech miesięcy.



"Rada nadzorcza wyraziła zgodę na jednoczesne zatrudnienie pana Radosława Woszczyka w PGE S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Kontrolingu oraz pełnienie funkcji członka zarządu PGE Energia Ciepła S.A. w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A." - podano także.



Radosław Woszczyk działalność zawodową rozpoczął w 1993 roku. Pracował m.in. jako główny kontroler finansowy w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie oraz Wieruszowie, członek rady dyrektorów spółki SwePol Link AB oraz jako zastępca dyrektora i dyrektor jednostek organizacyjnych kontrolingu i finansów w spółkach: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Natury. W latach 2015 - 2016 był członkiem zarządu Exatela. Od stycznia 2018 roku jest członkiem zarządu PGE Energia Ciepła.



Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.



(ISBnews)