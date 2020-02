WIG20 rozpoczął sesję poniżej czwartkowego zamknięcia, ale potem zaczął rosnąć, zyskując niespełna 20 punktów do godz. 14.00, kiedy ustanowił dzienne maksimum. Od godz. 14.00 zaczął spadać niemiecki DAX, a za nim podążył również polski indeks.

Na zamknięciu WIG20 stracił 0,5 proc. do 2.088,53 pkt., WIG zniżkował 0,5 proc. do 57.424,47 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,3 proc. do 4.056,63 pkt., a sWIG80 spadł 0,7 proc. do 13.049,32 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 579 mln zł, z czego 475 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz – najsilniej zwyżkowały akcje tureckie, gdyż indeks BIST100 zyskał 1,0 proc. W Rosji i Czechach indeksy zniżkowały po 0,7 proc.

W pierwszych godzinach handlu zniżkowały też giełdy amerykańskie.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, znalazły się Play – o 2,0 proc., KGHM – o 1,5 proc. i Bank Pekao - o 1,5 proc. Najmocniej rosły mBank – o 1,2 proc., PGE – 1,1 proc. i CD Projekt – 0,8 proc., który ustanowił historyczne maksimum na poziomie 331 zł.

Ze spółek szerokiego rynku akcje Newagu spadły o 8,0 proc., chociaż spółka poinformowała o dostarczeniu pierwszych ośmiu lokomotyw Griffin w ramach kontraktu z PKP Intercity o wartości 550 mln zł.

Akcje Famuru spadły o 7,7 proc., do najniższego poziomu od lipca 2016 roku.

Rafako straciło 7,2 proc. Akcje tej spółki, spadając czwartą sesję z rzędu, pogłębiły historyczne minimum. Według szacunków spółki jednostkowa strata netto w 2019 roku wyniosła 217,2 mln zł wobec 4,3 mln zł zysku przed rokiem - wynik obniżyły o ok. 120 mln zł korekty wycen długoterminowych kontraktów, głównie w Kozienicach i Wilnie.

Zniżkował także kurs 11bit Studios – o 2,3 proc. Prezes i dwaj członkowie zarządu spółki sprzedali łącznie w czwartek w transakcjach pakietowych 15,7 tys. akcji po 460 zł za papier.

Ze spółek szerokiego rynku akcje Tesgasu wzrosły o 28,3 proc.

Akcje Ten Square Games w piątek zanotowały historyczne maksimum, rosnąc o 9,1 proc., do 294 zł, a kurs gamingowej spółki od początku roku zyskał ok. 48 proc

Akcje firmy budowlanej Trakcja zyskały 5,0 proc. i na koniec dnia kosztowały 1,65 zł.

Zwyżkowały również akcje Asbisu – o 3,8 proc. i Enei – o 1,8 proc. Asbis podał, że jego przychody w styczniu wzrosły rdr o 49 proc. do ok. 175 mln USD.

Po dwóch mocno spadkowych sesjach o 2,3 proc. wzrosły akcje Bogdanki. We wtorek prezes Bogdanki Artur Wasil poinformował PAP Biznes, że Bogdanka zmniejszyła co najmniej do końca lutego dobową produkcję węgla o ok. 25 proc., dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla. Inwestorzy bardzo nerwowo odebrali tę informację - w ciągu dwóch dni górnicza spółka potaniała około 20 proc.

