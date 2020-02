Komisja podała, że 96 nowych przypadków śmiertelnych miało miejsce w centralnej prowincji Hubei. W prowincji tej liczba ofiar śmiertelnych obecnie wynosi 2346.

Odnotowano 648 nowych przypadków zakażenia. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Chinach wzrosła do 76 936.

Epidemia rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd 20 zgonów – 6 w Iranie, 4 w Korei Płd., 3 w Japonii, po 2 w Hongkongu i we Włoszech, po jednym na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Koronawirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.

