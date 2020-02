Na Comex w Nowym Jorku miedź zniżkuje o 1,2 proc. do 2,5860 USD za funt.

Na rynkach metali rosną zapasy m.in. miedzi, niklu, cynku i stali z powodu spadku popytu na surowce, co związane jest z mniejszą aktywnością gospodarczą, szczególnie w Chinach, wywołaną epidemią koronawirusa.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek o 409 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i o 150 zgonach, co podnosi bilans ofiar śmiertelnych do 2.592 i liczbę zarejestrowanych zakażeń do 77.150 przypadków.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się już na 25 krajów i terytoriów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię, a także - USA.

Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd 26 zgonów – 8 w Iranie, 7 w Korei Płd., 3 w Japonii i 3 we Włoszech, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie, i we Francji.

Po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia, jest Korea Południowa. Do 763 wzrosła tam liczba zakażonych koronawirusem wywołującym ostre zapalenie płuc Covid-19 - podało w poniedziałek Centrum Kontroli Zachorowań i Prewencji w Seulu. W niedzielę odnotowano 161 przypadków nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło tam już 7 osób.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 37 USD do 5.765,00 USD za tonę. (PAP Biznes)

aj/ asa/