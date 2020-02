Wybór rachunku bankowego wbrew pozorom wcale nie jest łatwy. Zwłaszcza jeśli zależy ci na tym, aby oprócz dostępu do tradycyjnych usług, takich jak przelewy, zlecenia stałe czy płatności bezgotówkowe, móc korzystać również z dodatkowych korzyści.



Dobre konto osobiste – tanie, czy… użyteczne?



Często zdarza się, że darmowe konta osobiste oferują użytkownikom dostęp wyłącznie do podstawowych usług, do tego w ograniczonym zakresie. Dobrym przykładem mogą być tu podstawowe rachunki płatnicze (PRP), wprowadzone przez banki w sierpniu 2018 roku. Taki rachunek możesz założyć i prowadzić zupełnie za darmo. Bezpłatne są także karta debetowa oraz:



5 pierwszych transakcji płatniczych w miesiącu – limit uwzględnia zlecenie przelewu, polecenie zapłaty i zlecenie stałe,

transakcje w bankomatach i wpłatomatatach twojego banku,

5 pierwszych transakcji w bankomatach i wpłatomatach obcych na terenie kraju.



Za wszystkie inne operacje wykonane w ramach PRP oraz transakcje przekraczające limity banki pobierają opłaty.

Sporą wadą podstawowych rachunków płatniczych jest ograniczony dostęp do niektórych usług. W zależności od banku niedostępne mogą być np. możliwość korzystania z bankowości internetowej i mobilnej czy przelewy ekspresowe. Zwłaszcza dla wymagających klientów może być to sporą niedogodnością.

Wniosek: PRP okaże się dobrym wyborem jedynie dla osób, które korzystają z konta w ograniczonym zakresie i nie potrzebują dodatkowych usług, poprawiających komfort nie tylko korzystania z usług bankowych, ale również codziennych czynności.

Czy nowoczesne konto dla wymagających musi więc być drogie?



Na szczęście nie. Jeśli korzystasz z konta aktywnie, chcesz mieć dostęp do dodatkowych funkcjonalności i szerokiego zakresu usług, wybierz konto warunkowo bezpłatne. Banki oferujące takie ROR-y rezygnują z naliczania opłat za podstawowe usługi po spełnieniu określonych wymagań. Może być to np. wykonanie kilku transakcji bezgotówkowych miesięcznie, zlecenie dyspozycji przelewu wynagrodzenia na konto czy utrzymywanie na rachunku określonego salda.

Choć wiele osób patrzy na takie rachunki z dużą dozą nieufności, ich obawy są zupełnie bezpodstawne. Kluczem do sukcesu (i uniknięcia zbędnych kosztów) jest dokładna analiza bankowych wymagań. A z tym często bywa różnie. Zaskoczony wysokimi opłatami klient często wini za nie „nieuczciwy bank". Prawda często bywa jednak zdecydowanie inna.

Jak pokazują statystyki, tylko 33% Polaków czyta umowy przed ich podpisaniem. 8% przyznaje, że podpisuje dokumenty bez uprzedniego czytania[1].

Nie znając bankowych wymagań, trudno będzie je spełnić. Wybór konta z warunkami powinien być więc dobrze przemyślany i… poprzedzony rzetelną analizą dostępnych na rynku rachunków.

Jak wybrać najlepsze konto warunkowe?



Zanim wybierzesz konto z warunkami, sprawdź:

czy spełnisz bez wysiłku bankowe wymagania. Po konto warunkowo bezpłatne powinny sięgnąć przede wszystkim osoby, które aktywnie korzystają z usług i spełnią wymagania banku zupełnie bez wysiłku. Jeśli będziesz musiał naprawdę się natrudzić, chcąc uniknąć kosztów, z czasem twoja motywacja może być coraz słabsza. Istnieje więc spore ryzyko, że za kilka lub kilkanaście miesięcy machniesz ręką, zgadzając się na dodatkowe koszty.

ile zapłacisz za dodatkowe operacje, które regularnie wykonujesz. Brak opłat za prowadzenie rachunku, przelewy i wypłaty środków z bankomatu nie świadczy o tym, że konto jest tanie. Duże znaczenie mają również koszty dodatkowych operacji, które regularnie wykonujesz – przelewów ekspresowych, wypłat gotówki z bankomatów za granicą czy wpłat w oddziałach. Jeśli chcesz uniknąć wysokich kosztów, zadbaj o to, by te usługi były jak najtańsze.