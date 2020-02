Wiceminister przypomniał też, o podstawowym zaleceniu Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanym w niedzielę, aby wstrzymać się z wyjazdami do Włoch.

"Główne zalecenie jest takie, aby nie wyjeżdżać w te rejony. Zrezygnować z odpoczynku. Mamy też wstępne rekomendacje dla osób, które wróciły z północnych Włoch, z tych miejsc, gdzie są ogniska koronowirusa. Zalecamy, by natychmiast skontaktowały się z Państwową Inspekcją Sanitarną. Być może zostaną objęci 14-dniową kwarantanną" – powiedział Kraska.

Osobom wracającym z pozostałych terenów ministerstwo rekomenduje samoocenę. Kraska zaznaczył, że jeśli występują u nich niepokojące objawy, to również powinny skontaktować z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Dotąd we Włoszech stwierdzono prawie 200 przypadków zachorowań, z czego 165 pochodzi z Lombardii. Drugi postawiony w stan czerwonego alertu region to Wenecja Euganejska. We Włoszech w wyniku zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 zmarły cztery osoby. Na razie nie udało się ustalić źródła zakażenia.

Z powodu dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej we Włoszech w resorcie zdrowia w poniedziałek rano rozpoczął obrady roboczy zespół złożony z przedstawicieli tego resortu, spraw zagranicznych, służb lotniska Chopina, epidemiologiczno-sanitarnych i ekspertów ds. chorób zakaźnych. Ma on wypracować rekomendacje dla osób podróżujących do Włoch oraz powracających z tego kraju. Konferencję prasową poświęconą temu problemowi zaplanowano na poniedziałek na godz. 13.30.

"Jesteśmy w trakcie posiedzenia roboczego zespołu, gdzie wypracowujemy rekomendacje dla Polaków podróżujących do Włoch, ale także wracających z tego dość popularnego kierunku wypoczynku dla naszych obywateli" – powiedział.

Wiceminister dodał też, że w Polsce powiększy się liczba ośrodków, które przeprowadzają testy diagnostyczne na obecność koronawirusa.

"W tej chwili działają aktywnie dwa takie miejsca (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i laboratorium w warszawskim Szpitalu Zakaźnym – PAP). W tym tygodniu zostaną uruchomione w pozostałych województwach, czyli rozszerzamy liczbę miejsc diagnostyki na całą Polskę" – powiedział wiceminister.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała