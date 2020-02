J.W. Construction ma list intencyjny dot. sprzedaży nieruchomości w Krakowie



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding podpisał list intencyjny z Polish Hospitality Group Luxury Hotels (PHGLH), którego przedmiotem jest ustalenie wstępnych warunków sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 i Dietla 86-90, podała spółka. Cena nieruchomości nie będzie niższa niż 100 mln zł netto.

"Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi zobowiązania ani do nabycia nieruchomości przez PHGLH, ani do jej zbycia przez spółkę. PHGLH w ciągu 60 dni od zawarcia listu intencyjnego dokona analizy nieruchomości, po czym poinformuje spółkę o ewentualnym zainteresowaniu nabyciem nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

W związku z faktem, iż strony ustaliły, iż cena nieruchomości nie będzie niższa niż 100 mln zł netto, spółka zakwalifikowała fakt podpisania przedmiotowego listu intencyjnego jako istotne zdarzenie, pomimo jego niewiążącego charakteru, podkreślono.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r. W 2018 roku grupa sprzedała 1 248 lokali, a przekazała 1 087.

(ISBnews)