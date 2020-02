PGNiG ma zgodę na wydobycie ropy i gazu ze złoża Skogul na Morzu Północnym



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Norweski Dyrektoriat Ropy Naftowej wyraził formalną zgodę na rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji PL460 przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podała spółka. Start produkcji zaplanowano na marzec.

"Formalne zezwolenie norweskiej administracji jest dobrą informacją. Oznacza, że zgodnie z planami będziemy mogli rozpocząć wydobycie z kolejnego złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W procesie wydobycia ze Skogul wykorzystamy infrastrukturę istniejącą już na sąsiednim złożu, co ma duże znaczenie dla zmniejszenia kosztów eksploatacji. Uruchomienie produkcji oznacza dodatkowe przychody, co już w tym roku wesprze wyniki osiągane przez naszą norweską spółkę" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna PGNiG - posiada 35% udziałów w złożu Skogul. Właścicielem pozostałych udziałów i operatorem na koncesji jest firma Aker BP, od której PGNiG kupiło udziały w 2017 roku. Złoże odkryto w 2010 roku, a plan jego zagospodarowania został przyjęty w 2018 roku. Zasoby węglowodorów Skogul przypadające na PGNiG Upstream Norway wynoszą ok. 3,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), przypomniano.

Złoże Skogul zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Vilje, w którym PGNiG Upstream Norway ma 24,24% udziałów. Dzięki istniejącej infrastrukturze produkcyjnej wydobywany gaz ze Skogul trafiać będzie poprzez Vilje do pływającej jednostki magazynującej FPSO Alvheim. Spółka szacuje, że przyrost produkcji własnej w związku z uruchomieniem wydobycia z nowego złoża wyniesie ponad 4 tys. boe dziennie.

"PGNiG prowadzi działalność w Norwegii od 2007 roku. PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 29 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na administracyjne zatwierdzenie czeka nabycie udziałów w kolejnych dwóch koncesjach. Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu trzech ostatnich lat pozwoliła Spółce zwiększyć jej zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln do ok. 200 mln boe" - wskazano również.

PGNiG wydobywa obecnie ropę naftową i gaz ziemny z pięciu złóż w Norwegii. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na sześciu kolejnych złożach. Poza uruchomieniem wydobycia ze Skogul w tym roku planowane jest jeszcze uruchomienie produkcji ze złoża Ærfugl.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)