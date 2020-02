Z danych MFW wynika, że w Polsce PKB na głowę w parytecie siły nabywczej w 2019 roku wyniósł 33 tys. 891 dol., podczas gdy w Portugalii - 33 tys. 665 dol.

Sawulski, komentując te dane zaznaczył, że już z ubiegłorocznych prognoz Funduszu wynikało, że polska gospodarka przegoni nie tylko Grecję, ale też Portugalię". Dodał, że w tej chwili "na horyzoncie mamy już Włochy i Hiszpanię".

Jak zaznaczył, Polska w ciągu ostatnich lat w znaczącej mierze zniwelowała dystans, który dzielił nasz kraj od tzw. krajów południa. Wskazał też, że jeśli chodzi o tzw. ścisłe centrum UE, czyli np. Francję czy Niemcy, to dogonienie ich zajmie wiele lat. "W tej chwili trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, ponieważ tego typu wieloletnie prognozy zawsze obarczone są dużą niepewnością".

Jego zdaniem obserwowane od miesięcy osłabienie koniunktury wpłynie na osłabienie tempa wzrostu polskiego PKB, jednak - jak podkreślił - Polska rozwija się znacznie szybciej niż"stara UE", co powinno sprawić, że dystans między zamożnością będzie się zmniejszać.

Pytany o to, czy i jak epidemia koronawirusa wpłynie na kondycję polskich firm, zaznaczył, że wszystko będzie zależało od scenariusza wydarzeń.

"Z jednej strony koronawirus będzie spowalniał światową gospodarkę, co odbije się także na naszym kraju. Z drugiej - łańcuch dostaw wielu globalnych koncernów, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej, został przerwany, gdy niektóre chińskie fabryki wstrzymały produkcję. To może oznaczać szansę dla niektórych naszych firm do wypełniania powstałych luk" - wskazał.

Zapisane w budżecie na 2020 r. tempo wzrostu gospodarczego ma wynieść 3,7 proc.

Według opublikowanego pod koniec stycznia br. szacunku GUS, PKB wzrósł w 2019 r. o 4 proc., po wzroście o 5,1 proc. w 2018 r. oraz przy oczekiwaniu rynku na poziomie 4,2 proc.

Popyt krajowy wzrósł o 3,8 proc. po wzroście o 5,3 proc. w 2018 r., a inwestycje wzrosły o 7,8 proc., po wzroście o 8,9 proc. w 2018 r. (PAP)(PAP)

autor: Ewa Wesołowska