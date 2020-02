Grupa GPW planuje uruchomić giełdową Platformę Żywnościową w marcu



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Platforma Żywnościowa Giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych zostanie uruchomiony w marcu br., zapowiedział prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl. Na początku dostępne będą transakcje spotowe na zboża.

"Uruchomienie Platformy nastąpi w marcu, choć pierwotnie planowaliśmy ten start na kwiecień. Mamy 14 wniosków o autoryzacje ze strony magazynów i 2 od domów maklerskich. To jest wystarczające do uruchomienia tej platformy, ale system jest otwarty" - powiedział Dietl podczas konferencji prasowej.

Dodał, że do sierpnia będzie trwał pilotaż systemu i w tym czasie nie będą pobierane opłaty.

Według planów, na początku będą zawierane najprostsze transakcje spotowe, natomiast w przyszłości mają zostać wprowadzone również kontrakty terminowe.

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds. instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa Artura Sobonia, pierwsze transakcje pokażą, "gdzie są marże".

"Zaczynamy od transakcji spotowych, ale potem chcemy wprowadzić inne grupy produktów, takich jak rzepak, kukurydza czy koncentrat jabłkowy" - powiedział Soboń podczas konferencji.

Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) ma funkcjonować w ramach Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii (TGE) w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)