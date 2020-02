PFR uruchomił program 'PFR dla miast' celem wspierania wdrażania innowacji



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) uruchomił program "PFR dla Miast", podał Fundusz. W jego ofercie znajdują się m.in. program edukacyjny skierowany do samorządowców oraz konkurs Miasto Przyszłości 2050, w którym zwycięskie miasto ma szansę na sfinansowanie innowacyjnych rozwiązań.

PFR dla Miast powstał w odpowiedzi na wyzwania samorządów - digitalizację, zwiększenie komfortu życia mieszkańców i potrzebę alternatywnych form inwestowania. Skierowany jest do samorządów, które chcą zwiększać kompetencje swoich pracowników, tworzyć struktury organizacyjne do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i myśleć strategicznie o przyszłości swoich miast. Program oparty jest na trzech filarach - edukacji, doradztwie i finansowaniu, które razem tworzą pełną ścieżkę rozwoju inteligentnych rozwiązań od inspiracji, poprzez opracowanie pomysłu, aż po strategię stworzoną przy wsparciu ekspertów i szansę na jej sfinansowanie, podano.

"Silna gospodarka oraz wysoka jakość usług publicznych wymaga nie tylko tworzenia nowych technologii, ale także umiejętności ich efektywnego wykorzystywania. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań w miastach poprawia jakość życia mieszkańców, pozwala skuteczniej zarządzać miastem i, co ważne - może mieć wpływ na zatrzymanie procesu depopulacji, dając lokalnej społeczności nowy impuls rozwojowy" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Na platformie pfrdlamiast.pl PFR udostępnił bazę miejskich innowacji, gdzie prezentowane są przykłady inteligentnych rozwiązań, które powstały i z powodzeniem działają w małych, średnich i dużych miastach. Przykłady zawierają opis projektu, problemy, które dzięki niemu zostały rozwiązane, korzyści z jego zastosowania czy rekomendacje, dzięki czemu mogą być narzędziem inspiracji dla innych miast. Samorząd, który zrealizował innowacyjny projekt i chciałby pokazać go całej Polsce, w każdej chwili może dodać go do bazy, wskazano również.

"Zanim stworzyliśmy ramy programu PFR dla Miast, zapytaliśmy grupę polskich samorządów, czego potrzebują do wdrażania inteligentnych rozwiązań w swoich miastach. Większość wskazała na brak odpowiedniej wiedzy i finansowania. Uznaliśmy więc, że samorządom przyda się profesjonalny program edukacyjny, w którym czołówka polskich ekspertów przekaże im swoją wiedzę m.in. o tym, jak finansować inwestycje w samorządach, jak wykorzystać potencjał danych miejskich i usług chmurowych, przenoszenia danych do chmury, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania w administracji poprzez GovTech Polska, nową formułę w prawie zamówień publicznych. Tak powstała Akademia Miast Przyszłości - bezpłatny cykl szkoleń, podczas których mamy nadzieję wykształcić przyszłych liderów projektów technologicznych w polskich miastach" - podkreśliła dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR Eliza Kruczkowska.

Pilotażowa edycja Akademii Miast Przyszłości skierowana jest do przedstawicieli 45 średnich miast (między 50 a 100 tysięcy mieszkańców), mającym przygotować samorządowców na wyzwania związane z cyfrową transformacją gospodarki. W trakcie łącznie 17 dni szkoleń, które będą odbywać się między 2 kwietnia i 19 listopada 2020 roku, uczestnicy pozyskają umiejętności niezbędne do opracowania strategii rozwoju swojego miasta w ośmiu obszarach: zarządzaniu miastem, mobilności miejskiej, energetyce i środowisku, biznesie i przedsiębiorczości, edukacji, mieszkalnictwie, bezpieczeństwie oraz ochronie zdrowia. Projekt zakończy gala finałowa, w trakcie której uczestnicy Akademii wezmą udział w konkursie Miasto Przyszłości 2050 - prezentując wizję strategii rozwoju innowacji w swoim mieście. Jury wyłoni spośród nich najciekawszy ich zdaniem projekt, który otrzyma szansę na wdrożenie dzięki sfinansowaniu go przez PFR.

