T-Bull i The Dust mają umowę dot. wspólnej promocji swoich gier



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - T-Bull zawarł umowę z The Dust zgodnie z którą obie spółki będą prowadzić wspólne działania promocyjne i marketingowe dotyczące wydawanych przez nie gier, podały spółki w odrębnych komunikatach.

"Produkowane przez T-Bull gry są pobierane przez użytkowników ze znacznej większości krajów świata w ilości 219 tys./dzień (średnia dzienna z ostatnich 3 miesięcy listopad 2019 r. - styczeń 2020 r.), co może być potencjalnym olbrzymim rynkiem dla reklamy gier The Dust" - czytamy w komunikacie.

Natomiast The Dust skupiony jest na produkcji kilku gier PC, w tym gry opartej na twórczości Jacka Piekary. Będzie ona dedykowana innemu typowi gracza niż użytkownicy gier T-Bull. Promocja gier T-Bull na eksplorowanym przez The Dust rynku będzie dla T-Bull istotnym poszerzeniem potencjalnego rynku zbytu, stwierdzono także.

"Szczegóły działań promocyjnych i marketingowych będą ustalane przez T-Bull i The Dust na bieżąco. Realizacja przedmiotowej umowy może mieć wpływ na zwiększenie przychodów obu spółek, przy praktycznie nieodczuwalnym wzroście ponoszonych kosztów. T-Bull posiada istotny pakiet akcji The Dust" - dodano także.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2021 zamierza wydawać 5 gier rocznie. Uzupełnienie działalności The Dust stanowi oferta szerokiej gamy narzędzi w obszarze advergamingu, tworzenie projektów z wykorzystaniem technologii AR i VR oraz produkcji gier mobilnych na zlecenie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)