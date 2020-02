Analitycy zwrócili uwagę, że oprócz oleju napędowego potaniały też oba gatunki benzyn, a także autogaz.

Wyjaśnili, że w tym tygodniu największe przeceny dotyczyły oleju, który potaniał o 6 groszy na litrze do średnio 5,03 zł. Od połowy stycznia diesel potaniał już o 16 groszy.

"O 5 groszy mniej kierowcy płacą także za zakup litra autogazu, który w sprzedaży detalicznej jest oferowany przeciętnie po 2,20 zł. Najmniejsze spadki dotyczą natomiast cen benzyn, które potaniały o 2 grosze i kosztują 4,87 oraz 5,22 zł/l" - wyjaśnili eksperci. E-petrol dodał, że obecnie najtaniej zatankujemy w Świętokrzyskiem i Śląskiem, gdzie benzyny kosztują średnio 4,74 i 5,07 zł/l. W województwie śląskim i na Lubelszczyźnie najtańszy jest także olej napędowy (4,94 zł/l). Na Opolszczyźnie najbardziej przeceniony jest za to gaz LPG - 1,95 zł/l.

Najdrożej zatankujemy za to na Podkarpaciu, gdzie średnia cena za litr Pb95 i ON to, 4,97 i 5,14 zł/l. Benzyna Pb98 najdroższa jest na Lubelszczyźnie (5,32 zł/l). Na Kujawach i Pomorzu zapłacimy za to najwięcej za gaz (2,27 zł/l).

"Przeceny, które obserwujemy na stacjach, są w dalszym ciągu konsekwencją gwałtownych spadków cen ropy związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz spowodowanych nimi cięć w cennikach krajowych rafinerii" - podsumowali analitycy.

>>> Czytaj też: Co koronawirus zrobił z chińską gospodarką? Te wykresy mówią wszystko