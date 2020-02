GUS przypomniał, że sieć ankieterów, podobnie jak w 2019 r., gromadzi ceny i informacje dodatkowe o wybranych towarach i usługach w 207 rejonach badania cen na terenie całego kraju. Jak podkreślił Urząd w komunikacie, jednym z kluczowych kryteriów jakości badania cen konsumpcyjnych jest zachowanie reprezentatywności próby, czyli dostosowanie badania do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Konieczne jest stałe uwzględnianie wielu czynników, które warunkują kształt próby stosowanej w badaniu - zaznaczył urząd statystyczny. Wskazał m.in. na zmiany zachowań konsumentów, struktury sprzedaży detalicznej, dostępności nowych źródeł danych, zalecenia Eurostatu, czy nowelizowanie wymogów prawnych.

GUS zaznaczył, że nie dokonano zmian formuł, służących do obliczeń wskaźników cen na poziomie elementarnym i wyższych poziomach agregacji.

W 2020 r. Urząd zdecydował się wprowadzić kilka modyfikacji w obszarze źródeł danych do obliczeń wskaźników cen konsumpcyjnych.

W przypadku kategorii „Paliwa do prywatnych środków transportu” do obliczeń wskaźników będą wykorzystywane wyłącznie dane pochodzące od ich gestorów - dysponentów. Do 2019 r. badanie to było realizowane przez sieć ankieterów na wybranych stacjach paliw.

W przypadku kategorii "Samochody osobowe nowe", obok danych, manualnie gromadzonych przez ankieterów pod uwagę będą brane dane pozyskiwane ze stron internetowych.

GUS będzie też kontynuował rozpoczęte w 2018 r. stopniowe włączanie danych pochodzących od ich gestorów do obliczeń wskaźników cen w obszarze usług ubezpieczeniowych. Od 2020 r. dane pozyskiwane przez ankieterów będą uzupełniane danymi pochodzącymi od gestorów w zakresie „Ubezpieczeń związanych z mieszkaniem” oraz „Ubezpieczeń prywatnych związanych ze zdrowiem”. Dane od gestorów zostaną także włączone do obliczeń w zakresie wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela.

W 2020 r. GUS dokonał też aktualizacji prób badawczych.

Do obserwacji cen w zakresie „Gazu ziemnego i gazu miejskiego” włączono szerszy zakres taryf dla gospodarstw domowych - pod uwagę będą też brane taryfy dla odbiorców o większym zużyciu gazu ziemnego.

Urząd dokonał aktualizacji specyfikacji wybranych reprezentantów w celu lepszego odzwierciedlenia zmian w dostępnej ofercie produktów na rynku. GUS wyjaśnił, że chodzi np. o odzież, alkohole, sprzęt RTV i AGD.

Dla wybranych grup produktów próby badawcze zostały zwiększone. Dotyczy to m.in. dań gotowych, artykułów użytku domowego, usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pojazdów silnikowych jednośladowych, opłat za przejazdy, telefonów komórkowych, usług fryzjerskich.

Dokonano też aktualizacji grupowania towarów i usług w związku ze zmianą ustroju szkolnego w Polsce. W celu utrzymania reprezentatywnej próby punktów sprzedaży uwzględniono zmiany w sieci handlowej.

GUS podał też, że o ile formuł służącym obliczeniom nie zmieniono, to prowadzone są intensywne prace - analizy możliwości zastosowania nowej metodyki dla alternatywnych formuł indeksów cen. W połączeniu z toczącą się aktualizacją wytycznych międzynarodowych, może to przełożyć się na zmiany w sposobie prowadzenia badań cen.(PAP)