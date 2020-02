PPL nabędą akcje Baltony w ramach wezwania



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) po ziszczeniu się kolejnych warunków wezwania na 11 256 577 akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu nabędzie akcje w ramach tego wezwania, podało Biuro Maklerskie PKO BP, które pośredniczy w wezwaniu.

"W związku z ogłoszonym w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona [...], wzywający informuje, że :

1) zapisami złożonymi w ramach wezwania zostało objętych co najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oznacza to, że ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 30(i) wezwania;



2) spółka zawarła z wzywającym umowę gwarancyjną (zgodnie z definicją w pkt. 37 wezwania). Oznacza to, że ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 30(iii) wezwania;





3) walne zgromadzenie spółki podjęło uchwały w przedmiocie odwołania wszystkich członków rady nadzorczej spółki oraz powołania do składu rady nadzorczej osób wskazanych przez Wzywającego. Oznacza to, że ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 30(iv) wezwania" - czytamy w komunikacie.W związku z powyższym wzywający nabędzie akcje w ramach wezwania, podano także."Akcje spółki objęte zapisami zostaną nabyte zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 wezwania. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 2 marca 2020 r." - czytamy dalej.Wcześniej tj. 24 lutego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego "Baltona" (PHZ Baltona), tym samym ziścił się jeden z warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.15 października pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego poinformowało, że PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW (ISBnews)