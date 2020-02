mLegitymacja to aplikacja w smartfonie, potwierdzająca, że uczeń ma legitymację szkolną. Poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest częścią aplikacji mObywatel.

mLegitymacje przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych. Aby przystąpić do programu, szkoła musi wypełnić formularz na stronie Ose.gov.pl. Następnym krokiem jest przekazanie przez szkołę danych potrzebnych do uruchomienia systemu. Po dokonaniu formalności upoważnione, wskazane przez szkołę osoby otrzymają dostęp do panelu umożliwiającego wystawianie i obsługę mLegitymacji.

Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że przystąpienie do programu mLegitymacja nie powoduje dodatkowych kosztów dla szkół. Nie muszą one kupować nowego oprogramowania lub sprzętu.

Resort podał, że do programu zgłosiło się ponad 5,3 tys. szkół, z czego blisko 4,5 tys. ma już dostęp do panelu służącego do wydawania mLegitymacji, a więc przeszły proces podpisywania dokumentów. W kolejce czeka blisko 270 szkół, część na porozumienie, część na zweryfikowanie.

Wśród placówek mających dostęp do panelu ok. 3 tys. to szkoły podstawowe, a ok. 1,4 tys. szkoły ponadpodstawowe.

Najwięcej szkół, w których uczniowie mają mLegitymacje, jest w Warszawie – 93. W Krakowie takich placówek jest 69, w Poznaniu – 33, w Łodzi – 31, w Rzeszowie – 30, w Gdańsku – 24, w Białymstoku – 24, we Wrocławiu – 23, w Opolu – 21, w Szczecinie – 20 i w Toruniu – 20.

Aby mieć mLegitymację w swoim smartfonie, uczeń musi mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. Resort cyfryzacji zapewnia, że posiadanie mobilnej legitymacji będzie niebawem możliwe także w telefonach z system iOS.

Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że wydano około 40 tys. mLegitymacji.

"Telefony komórkowe stały się urządzeniem wielofunkcyjnym, ważnym elementem codziennego życia. Dzieci i młodzież chętnie po nie sięgają, dlatego też zasadne jest rozwijanie możliwości praktycznego ich wykorzystania. Oczywiście pamiętając jednocześnie o zasadach bezpieczeństwa" – skomentowała dla PAP te dane rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Dodała, że wprowadzanie mLegitymacji do szkół wpisuje się w działania MEN na rzecz tworzenia nowoczesnej szkoły, wykorzystywania nowych technologii i zachęcania nauczycieli do stosowania atrakcyjnych form prowadzenia zajęć szkolnych.

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w tradycyjnej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji tradycyjnej. W razie utraty ważności tradycyjnej legitymacji mobilna wersja dokumentu zostanie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w razie utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

MEN, które wraz z Ministerstwem Cyfryzacji promuje mLegitymacje, zapewnia, że jest ona bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem. Podkreśla, że mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie, ma takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w razie wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także to, czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom zniżek. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Od września 2018 r. szkoły mają możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (czyli tak jak wcześniej) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje elektroniczne to plastikowe karty wielkości karty kredytowej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola. Koszty wydania e-legitymacji pokrywają organy prowadzące szkoły. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka