J.W. Construction rozpocznie 4 inwestycje na Białołęce w Warszawie w 2020 r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding rozpocznie w tym roku cztery nowe inwestycje na warszawskiej Białołęce, w których powstanie docelowo ok. 850 mieszkań, poinformowała członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży Małgorzata Ostrowska.

"W tym roku planujemy rozpocząć kolejny etap osiedla Wrzosowa Aleja, przy ul. Lewandów, gdzie w pięciu dwupiętrowych budynkach powstanie 40 lokali jedno-, dwu- i trzypokojowych, o metrażach od 25 do 58 m2. Każdy wyposażony będzie w balkon albo przydomowy ogródek. [...] W następnych etapach budowy osiedla Wrzosowa Aleja powstanie jeszcze 146 mieszkań. W planie na ten rok mamy kolejne obiekty mieszkalne: przy ul. Aluzyjnej powstanie 100 mieszkań, przy ul. Berensona - 264 mieszkania, przy Modlińskiej - 298 mieszkań" - powiedziała Ostrowska, cytowana w komunikacie.

Na warszawskiej Białołęce deweloper w ciągu 25 lat zrealizował 18 projektów, przypomniano.

W 2020 r. J.W. Construction ukończy budowę budynku Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie, gdzie do sprzedania zostały ostatnie lokale, podano także.

"Pięciopiętrowy budynek mieszkalny, który J.W. Construction ukończy w tym roku, powstaje w cichej okolicy przy ulicy Mikołaja Trąby na warszawskim Tarchominie. [...] Parter kameralnej inwestycji przeznaczony jest na usługi. Pozostałe piętra zajmą mieszkania o powierzchni od 28 do 52 m2. W garażu podziemnym i na parkingu przed budynkiem zaprojektowano 146 miejsc parkingowych, przewidziano też boksy rowerowe i schowki. Ze 130 dwu- i trzypokojowych kompaktowych mieszkań, które trafiły do sprzedaży, zostało około 30. Najtańsze, dwupokojowe w cenie 322 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

