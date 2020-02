QubicGames widzi wysoki potencjał sprzedażowy 6 nowych gier na Switch



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - QubicGames widzi wysoki potencjał sprzedażowy 6 nowych gier, które wczesną wiosną wyda na platformę Nintendo Switch, poinformował prezes Jakub Pieczykolan.

"Zależy nam na urozmaiconym portfolio, w którym każdy gracz znajdzie coś dla siebie. Dlatego wśród gier, które trafią do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy, znajdą się zarówno gry imprezowe jak i bardziej klasyczne wyścigi, strategie czy gry akcji. Ze względu na ich różnorodność i unikalność wśród tytułów dostępnych na konsolę Nintendo Switch widzimy wysoki potencjał sprzedażowy" - powiedział Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Wśród nich znajdują się takie tytuły, jak: "Welcome to Primrose Lake", "Pocket Mini Golf", "HyperParasite", "Tharsis" oraz "Gravity Rider Zero". Wszystkie wymienione tytuły zadebiutują na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podano także.

"W pierwszej kolejności, bo już 7 marca do sprzedaży trafi rekreacyjna gra 'Welcome to Primrose Lake', unikalna gra casual, w której głównym zadaniem jest zarządzanie czasem, a sama gra jest inspirowana takimi serialami, jak 'Przystanek Alaska' i miasteczko 'Twin Peaks'. Tytuł, który został wydany przez Game House na urządzeniach mobilnych i komputerach PC zbiera pozytywne oceny graczy. Średnia w sklepie Google Play sięga 4,5/5, w AppStore wynosi ona 4,7/5" - czytamy w komunikacie.

W okresie kolejnych dwóch miesięcy spółka wyda też kolejne 3 tytuły w ramach umowy z Vivid Games. Sportowa gra z elementami gry Party - "Pocket Mini Golf" zadebiutuje w e-Shopie 20 marca, natomiast motocyklowa ściganka "Gravity Rider Zero" oraz zręcznościówka "Fly Sky High" - między 17 a 25 kwietnia, podano także.

"W 'Tharsis' użytkownicy konsoli Nintendo Switch będą mogli zagrać już od 11 kwietnia, dokładnie 50 lat po misji Apollo 13. Zadaniem gracza w tej strategicznej grze jest podjęcie decyzji umożliwiających dotarcie na Marsa pomimo wielu trudności i awarii podczas podróży kosmicznej. 3 kwietnia portfolio wydawnicze QubicGames poszerzy się także o strzelaninę rogue like 'HyperParasite', w której gracz będący kosmicznym pasożytem przejmuje kolejne z 60 postaci z ich zdolnościami aż po prezydenta USA" - czytamy dalej.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)