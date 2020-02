Pod bezpłatnym numerem 800-190-590 można uzyskać niezbędne informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Z konsultantami można połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Telefoniczną Informację Pacjenta obsługuje jednoczasowo ponad 100 konsultantów.

„Rozmowę z konsultantem można też wcześniej zamówić w dogodnej dla nas porze. Do dyspozycji pacjentów jest również czat z konsultantem, a także wideo rozmowa z tłumaczem języka migowego” – przypomniała dyrektor.

Zaznaczyła też, że dzwoniący najczęściej pytali o to, co mają zrobić osoby wracające z krajów wysokiego ryzyka, jak postąpić po powrocie z północnych Włoch, gdy występują objawy chorobowe, gdzie znaleźć placówkę, w której można się zbadać, jak się zabezpieczyć przed koronawirusem, jakie metody zapobiegania zakażeniu można stosować, ile trwa okres wylęgania wirusa oraz czy można wyjechać za granicę do krajów wysokiego ryzyka.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała