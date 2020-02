W czwartek na stronie GIS opublikowano informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch. Przypomniano, że w ostatnich dniach obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w regionach Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Liguria.

GIS zaleca, by osoby, które były w ostatnich 14 dniach w północnych Włoszech i mają gorączkę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie zatelefonowały do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłosiły się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Podróżni, którzy nie zaobserwowali u siebie takich objawów, przez kolejne 14 dni powinni kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeśli takie objawy się pojawią, wówczas należy powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły objawy grypopodobne, kontrolę można zakończyć.

Osoby, które miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

"Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół" - ocenia GIS.

Zaznacza, że niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości (np. podczas podróży) ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Jednocześnie GIS przypomina, że ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach półkuli północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.(PAP)

autorka: Olga Zakolska