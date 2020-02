Pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń na likwidację hodowli trzody chlewnej jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020.

O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 ha i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro - wyjaśniono. "Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi" - zaznaczyła Agencja.

Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS - wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Wyjaśniono, że oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.

ARiMR informowała, że na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach. "Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł. Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich" - zaznaczyła.

Agencja podała, że każdy wniosek jest punktowany, a pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów, które można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt) oraz docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa (do 5 pkt).(PAP)

Autor: Aneta Oksiuta