Przypomniał, że kolejowa spółka, w ramach obowiązującej strategii taborowej, chce kupić 185 nowych wagonów oraz zmodernizować 703 wagony.

"Według stanu na początek tego miesiąca zakończone bądź w trakcie realizacji są postępowania na modernizację w sumie 416 wagonów oraz zakup 81 wagonów. Ogłoszone zostały postępowania na modernizację kolejnych 255 wagonów. Do końca 2020 r. planowane jest ogłoszenie postępowań na modernizacje oraz zakup pozostałych wagonów przewidzianych w strategii taborowej" - powiedział Bittel.

Dodał, że w planach PKP Intercity są zakupy lokomotyw elektrycznych zarówno jedno jak i wielosystemowych.

"Obowiązujący plan zakupów przewiduje pozyskanie 110 lokomotyw wielosystemowych do prędkości 200 km/h. Pierwsze zadanie przetargowe zostało ogłoszone 23 grudnia 2019 roku (10 szt. plus 5 szt. zgodnie z prawem opcji). Drugie zadanie planowane jest do ogłoszenia do końca 2020 roku (65 szt. plus 30 szt. zgodnie z prawem opcji)" - dodał wiceminister.

Bittel powiedział też, że PKP Intercity planuje ponadto modernizację 20 lokomotyw typu EU/EP07 do przejazdów z prędkością 160km/h.

