ML System dostarczy 27 przystankowych wiat fotowoltaicznych w Rzeszowie



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - ML System podpisał umowę z generalnym wykonawcą zatok autobusowych w Rzeszowie na dostawę 27 wiat przystankowych zintegrowanych z instalacją fotowoltaiczną, podała spółka. Wartość umowy to 1,4 mln zł.

"Wiaty przystankowe będą miały funkcję grzania i chłodzenia. To kolejny kontrakt z Rzeszowem tego typu, co potwierdza innowacyjny charakter miasta oraz dobrą współpracę z ML System" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Dotychczas spółka dostarczyła Rzeszowowi 140 wiat przystankowych: 20 z nich posiada centralne sterowanie energią, sześć ma zainstalowany system grzewczy, 22 instalację fotowoltaiczną, a pięć instalację chłodzenia. Wiaty przystankowe wyprodukowane przez ML System są również widoczne w Stalowej Woli, Boguchwale, Wieliczce, Koszalinie i mieście Resko.

"Wygenerowaną przez układ PV energię można na bieżąco eksploatować (zasilanie klimatyzacji, oświetlenie LED, ładowanie telefonów, ogrzewanie szyb oraz ławki), a nadwyżki magazynować w akumulatorach. Dzięki zainstalowanym taśmom LED wewnątrz zespolenia szyb oświetlenie jest odporne na akty wandalizmu. Ponadto można stosować innowacyjne, podgrzewane szyby z funkcją 'no frost'" - wyjaśniono w komunikacie.

Także elewacja rzeszowskiego Dworca Komunikacji Lokalnej została wykonana z fotowoltaicznej fasady wentylowanej, będącej autorskim rozwiązaniem ML System. W pasach okiennych budynku głównego zastosowano z kolei fotowoltaiczne żaluzje, kolejne systemowe rozwiązanie spółki. Dzięki użytym elementom aktywnym dworzec jest energetycznie dodatni, tj. w rozliczeniu rocznym więcej energii produkuje niż zużywa.

"W ramach inwestycji ML System wykonał do tej pory Rzeszowowi instalacje PV i BIPV na ponad 50 obiektach użyteczności publicznej. Zainstalowano systemy dachowe, żaluzje i fasady wentylowane o łącznej mocy ponad 1MWp" - czytamy dalej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 123,29 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)