Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019: 2020



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Stelmet odnotował 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020 (tj. październik-grudzień 2019) wobec 5,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę Stelmet wynik EBITDA sięgnął 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, co w obu przypadkach oznacza poprawę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, mimo niższych przychodów ze sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,24 mln zł wobec 1,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,49 mln zł w I kw. 2019/2020 wobec 73,96 mln zł rok wcześniej.

Ze względu na sezonowy charakter działalności Grupy Stelmet, pierwszy kwartał roku obrotowego, czyli okres od 1 października do 31 grudnia, ma tradycyjnie najmniejszy udział w całorocznych wynikach operacyjnych. Największym źródłem przychodów niezmiennie jest sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), które oferowane są w ponad 20 krajach, przypomina spółka.

"Produkty drewnianej architektury ogrodowej są instalowane głównie na otwartej przestrzeni i w związku z tym kupowane są przede wszystkim w okresie wiosenno-letnim. Sezon sprzedaży w tym segmencie rozpoczyna się zazwyczaj w połowie drugiego kwartału obrotowego. W pierwszym kwartale roku obrotowego koncentrujemy się natomiast przede wszystkim na budowaniu zapasów przed rozpoczęciem sezonu" - powiedział wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. przychody ze sprzedaży DAO wyniosły 28,1 mln zł wobec 37,5 mln zł rok wcześniej (spadek o 25% r/r).

"Pogorszenie nastrojów w gospodarce spowodowało, że część naszych klientów później niż w poprzednich latach dokonywała przedsezonowych zakupów DAO. Dodatkowo, niektórzy kontrahenci zmienili politykę zatowarowania sklepów, skracając czas pomiędzy zakupami u producentów, a rozpoczęciem sezonu sprzedażowego. W Wielkiej Brytanii największy odbiorca produktów na tym rynku całkowicie wstrzymał zakupy w październiku. W kolejnych miesiącach sprzedaż odbywała się już natomiast normalnie" - wyjaśnił prezes Stanisław Bieńkowski.

Spadek sprzedaży DAO został częściowo skompensowany wzrostami w pozostałych segmentach działalności Grupy Stelmet. Mimo ciepłej zimy, przychody ze sprzedaży pelletu w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wzrosły o ponad 2% r/r i sięgnęły 29 mln zł. Przychody ze sprzedaży nieprzetworzonego produktu ubocznego (np. trocin, zrębków, kory) wyniosły z kolei 6,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% r/r.

Wypracowana w omawianym okresie EBITDA "była jednak wyraźnie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 10,7 mln zł (+21% r/r), a marża EBITDA sięgnęła 16,4% (wobec 12,0% w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego). Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrosło r/r o 1,7 mln zł, co w przybliżeniu odpowiada nominalnemu wzrostowi EBITDA (1,9 mln zł)" - czytamy dalej.

"Poprawa EBITDA to przede wszystkim efekt istotnego ograniczenia kosztów ogólnego zarządu - zmalały one o 39% r/r i wyniosły 6,5 mln zł. Zmniejszenie tych kosztów dotyczyło głównie spółek brytyjskich i jest efektem podjętych w poprzednich okresach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych. Z drugiej strony, wyniki z działalności operacyjnej wciąż znajdują się pod wpływem rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów personalnych. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 Grupa Stelmet otrzymała 0,2 mln zł pomocy de minimis jako kompensatę wzrostu kosztów energii elektrycznej" - wskazał członek zarządu Piotr Leszkowicz.

Wpływ zmian kursów walutowych na osiągnięte przez Grupę Stelmet w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 przychody i wynik EBITDA był minimalny, zwiększając je odpowiednio o 0,3 mln i 0,2 mln zł w porównaniu z analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, podano także.

Na poziomie przychodów i kosztów finansowych Grupa Stelmet w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 zanotowała zysk w wysokości 4,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego poniesiono stratę wynoszącą 3,2 mln zł. Poprawa wyniku na tym poziomie związana była głównie z wyższym r/r o 6,2 mln zł wynikiem na transakcjach pochodnych.

Ostatecznie, Grupa Stelmet zakończyła pierwszy kwartał roku obrotowego 2019/2020 zyskiem netto na poziomie 2,6 mln zł, wobec 5,2 mln zł straty netto przed rokiem, zakończono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. wyniósł 1,67 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

