„Wobec wzrostu niepewności na rynkach eurozłoty może podejść w najbliższym czasie pod poziom 4,40. Odpływ kapitału na walutach rynków wschodzących bywa opóźniony wobec spadków na rynkach akcji” - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

„Rynek musi zobaczyć światło w tunelu w odniesieniu do epidemii koronawirusa. Momentem przełomowym mogłaby być co najmniej stabilizacja liczby zachorowań, ale to pozostaje wielką niewiadomą” – dodał.

W piątek GUS podał, że PKB w IV kwartale 2019 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,1 proc. w szacunku flash i 3,9 proc. rdr w III kwartale.

Inwestycje w IV kwartale wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. rdr. i okazały się gorsze od konsensusu.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że w IV kw. inwestycje wzrosły o 7,2 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 3,4 proc. rdr.

Kurs EUR/PLN w reakcji na odczyt nie zmienił się istotnie.

„Odczyt był rozczarowaniem - zwracała uwagę zwłaszcza słaba struktura danych. Na zachowania inwestorów dzisiaj większy wpływ miała sprawa epidemii koronawirusa niż zły odczyt PKB” – ocenił ekspert XTB.

W przypadku pary EUR/USD, w ocenie ekonomisty, należy spodziewać się dalszego ruchu w górę kursu – w kierunku 1,11-1,12 w marcu.

„Dolar był ostatnio mocno wyprzedany, do tego dochodzą oczekiwania części inwestorów co do cięcia stóp procentowych, co nie będzie mu sprzyjać” – wskazał Przemysław Kwiecień.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panował zróżnicowany obraz – spadkom na krótkim końcu towarzyszyły wzrosty na środku i długim końcu.

Przed południem rentowności dziesięciolatek zniżkowały o ok. 6 pb wobec czwartkowego zamknięcia, lecz w dalszej części notowań doszło do odwrócenia tendencji – dochodowość poszła w górę i 10-letnie papiery zakończyły dzień powyżej poprzedniego zamknięcia.

W piątek Ministerstwo Finansów podało, że planuje przeprowadzić 5 marca jedyny w tym miesiącu przetarg sprzedaży obligacji z podażą 3-6 mld zł - w nadchodzącym miesiącu MF planuje także jeden przetarg zamiany w dniu 19 marca.

„Obecne poziomy rentowności długu dziesięcioletniego są zbyt niskie i jak tylko sytuacja w związku z epidemią wyjaśni się, to bardziej właściwym punktem równowagi wydają się okolice 2,0 proc.” – powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

„Niemniej uwagę inwestorów może przyciągać wciąż kwestia koronawirusa. Szwajcarzy podali informację o odwołaniu ważnej imprezy Car Show w Genewie, a władze zakazały organizacji imprez powyżej 1 tys. osób. Jeżeli tego typu, negatywne wiadomości będą napływać, to nie wykluczam, że dochodowość 10-letniego długu pobije znowu rekord historyczny” – wskazał specjalista.

Na rynkach bazowych silne spadki - rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,172 proc. (-13 pb) i ustanawia nowe minimum wszech czasów, a niemieckich -0,620 proc. (-7 pb). (PAP Biznes)

piątek piątek czwartek 16.02 9.26 15.56 EUR/PLN 4,3288 4,3316 4,3213 USD/PLN 3,9478 3,9282 3,9383 CHF/PLN 4,0843 4,0693 4,0613 EUR/USD 1,0965 1,1027 1,0973 PS0422 1,41 1,42 1,43 PS1024 1,52 1,47 1,50 DS1029 1,78 1,69 1,75

